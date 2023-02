Borsa | Milano chiude in rialzo con le banche | vola Ovs

Seduta in rialzo per ladima con lo sguardo alle banche centrali. Sul Ftse Mib (+0,39% a 26.703 punti) in testa il credito mentre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso poco mosso a 200 punti con il rendimento del ...(Ftse Mib +0,20% a 26.660 punti) restano ben comprati i bancari con Bper (+3,3%), Intesa (+1,64%) in attesa dei conti venerdì. Unicredit, dopo l'utile record del 2022, tiene i 18 euro (+0,77%...

La Fed non è ancora pronta per una pausa. Il commento di Thomas Costerg, Senior US Economist di Pictet Wealth Management in previsione della decisione sui tassi della Fed questo mercoledì 1 febbraio È ...Chiusure contrastate in Europa: Milano positiva a +0,39%, seguita da Francoforte a +0,35%; giù invece Londra a -0,14% e Parigi a -0,11%.Del resto anche gli indici Pmi della manifattura nei paesi europ ...