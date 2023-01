La tassa odiata da tutti viene cancellata | l’annuncio ufficiale del Governo

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 31 gennaio 2023) La riforma del fisco a cui sta lavorando ilMeloni sarà pronta tra febbraio e marzo, e una delle principali novità riguarda unatra le più invise ai contribuenti italiani. Di qui a poche settimane l’esecutivo in carica dovrebbe presentare una profonda revisione di tutta la materia fiscale: tra le ipotesi in circolazione si parla di una revisione delle aliquote e di una progressiva introduzione della flat tax al 15%, con quest’ultima che potrebbe essere inglobata nelle aliquote Irpef. La premier Giorgia Meloni e la cancella dellapiù(Ilovetrading.it)L’idea di fondo è quella di seguire il principio dell’equità orizzontale e far pagare a, dal lavoratore dipendente al pensionato, le stesse imposte. Maforse più atteso riguarda l’abolizione di ...