Calcio | Lazio; ufficiale | preso Luca Pellegrini dalla Juve

(Di martedì 31 gennaio 2023)torna in Italia, alla: il terzino sinistro classe '99, cresciuto nella Roma, è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto (fissato a 15 milioni)ntus. Il ...

ROMA - Nell'ultimo e frenetico giorno di mercato arriva finalmente l'ufficialità per il colpo della, che è riuscita finalmente a chiudere per Luca Pellegrini . Il terzino sinistro, o biettivo di mercato dei biancocelesti da tempo, si è tagliato parte dell'ingaggio per arrivare all'...Luca Pellegrini torna in Italia, alla: il terzino sinistro classe '99, cresciuto nella Roma, è stato acquistato in prestito con diritto di riscatto (fissato a 15 milioni) dalla Juventus. Il contratto è stato depositato in Lega. Il ...

Calcio, si avvera il sogno di Leonardo: giocare con la Lazio ilmessaggero.it

Kardashian veste la maglia della Roma, Lazio in contropiede: "Kim, che ricordo!" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il calciomercato della Roma e della Lazio si chiude con un acquisto a testa. La società giallorossa ha ufficializzato «l’acquisto ...A pochissimi minuti dalla fine del calciomercato, il Cosenza piazza un colpo clamoroso, Mauro Zarate. L'ex Lazio, Inter e Fiorentina arriva da svincolato in Serie B, dopo essersi svincolato dalla Plat ...