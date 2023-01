Skeleton | Mondiali St Moritz | Amedeo Bagnis chiude secondo | storica medaglia per l’Italia

(Di venerdì 27 gennaio 2023)regala alunad’argento aididi scena a St.. Sul budello naturale elvetico, l’azzurro –dopo le prime due manche – è riuscito a confermare la sua posizione e concludere la gara alposto. Il 23enne piemontese non ha potuto nulla contro il britannico Matt Weston, vincitore in 4:28.71, ma è comunque salito sul podio (+1.79) grazie a una splendida prova.non ha tremato nelle manche decisive, chiuse rispettivamente con il tempo di 1:08.29 e 1:07.12, e si gode un piazzamento storico nella rassegna iridata. Terzo posto per il sudcoreano Jung a +2.46. Settimo l’altro azzurro, Mattia Gaspari, a +3.27. SportFace.

