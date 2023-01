Eyof Invernali 2023 | l’Italia degli Azzurrini tocca quota 13 medaglie

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Arriva dallo sci alpino la quinta medaglia d’oro italiana all’Friuli Venezia Giulia. Merito di Ludovica Righi che, sulle nevi di Tarvisio, si è imposta nello slalom gigante in 2:46.48 davanti alla svedese Moa Landstroem (+ 0.27) e all’austriaca Nadine Hundegger (+0.36). La quinta giornata di gare della manifestazione dedicata agli atleti europei tra i 14 e i 18 anni si era aperta percon un argento. A conquistarlo è stato Federico Pozzi che, dopo quello vinto nella 7,5 km tecnica libera, ha messo in bacheca una medaglia dello stesso metallo anche nella sprint tecnica classica di sci di fondo. L’azzurro sale sul podio assieme agli svedesi, Jonatan Lindberg, vincitore dell’oro e Simon Nordlander, bronzo. La terza medaglia di giornata arriva, invece, dalla prova a squadre mista della combinata nordica. Gli ...

