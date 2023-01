(Di martedì 24 gennaio 2023) Il presidente costretto ad un rimpasto per sostituire, tra gli altri, quattro vice ministri, cinque governatori di regioni sulla linea del fronte, come Kherson e Zaporizhzhia, un vice procuratore generale e un consigliere della presidenza, tuttidi varie forme di

, dimissioni e licenziamenti. Zelensky: 'zero sulla corruzione ' Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è deciso a mostrarezero verso la corruzione , per essere certo ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è deciso a mostrarezero verso la corruzione, per essere certo di non minare la fiducia dei paesi occidentali ...investito l'amministarzione, ...

Ucraina, tolleranza zero di Zelensky contro i funzionari accusati di corruzione Il Sole 24 ORE

Ucraina, dimissioni e licenziamenti: tolleranza zero Zelensky su corruzione Adnkronos

Ucraina, arrestato il viceministro delle Infrastrutture: ha intascato una ... ilgazzettino.it

Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Duma: "Con invio nuove ... la Repubblica

Ucraina ultime notizie. Aiea, dopo bombardamenti interrotta linea elettrica della centrale di ... Il Sole 24 ORE

Tra i funzionari licenziati o dimessi, anche il numero due del partito del presidente Zelensky. Il Consiglio di sicurezza nazionale ha vietato a tutti i funzionari di lasciare il paese fino al termine ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è deciso a mostrare tolleranza zero verso la corruzione, per essere certo di non minare la fiducia dei paesi occidentali che tengono in vita il paese con massi ...