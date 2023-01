Ligue 1 | tutto facile per il Lille | Nantes ok | il Monaco ne fa 7 all'Ajaccio LIVE | alle 20 45 il PSG a Rennes

TUTTO mercato WEB

I biancorossi arrivano al giro di boa in quinta posizione :sommato in linea con quelle che ... interrotti dalla clamorosa eliminazione dalla Coupe de France con il Rodez, club di2 che una ...È Roma, con la sua eterna (quella sì) capacità di irrideree tutti anche dal basso, ...30 Brescia - Joventut 85 - 75 CALCIO - COPPA ITALIA 21:00 Milan - Torino 0 - 1 CALCIO -1 19:00 ... Ligue 1, il Lione cade in casa con lo Strasburgo penultimo: Lacazette non basta È un momento delicatissimo quello che sta vivendo il Montpellier. 17 punti in classifica e 15esima posizione in classica. A 2 soli punti dalla ‘zona rossa’. Il 6-1 di mercoledì sera in casa del Nizza ...Scopri tutte le ultime news sul Calcio Estero. Notizie e approfondimenti dai più importanti campionati europei: Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga - Pagina 75.