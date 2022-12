Il Portogallo e il big match | le partite dei Mondiali di sabato 10 dicembre

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non si ferma il programma del Mondiale in Qatar, la competizione entra nella fase decisiva. I quarti di finale si sono aperti con il botto, si sono registrate sorprese. Nella prima partita clamorosa eliminazione del Brasile, decisivi i calci di rigore a favore della Croazia. Anche la seconda partita si è decisa dal dischetto, trionfo dell’Argentina contro l’Olanda. E’ attesa in vista delle ultime duedei quarti di finale. Nella prima partita diin campo ilcontro la sorpresa Marocco. In serata il bigche non ha bisogno di presentazioni: la favorita Francia dovrà vedersela contro l’Inghilterra. Ledi101016.00 Quarto di finale 3: MAROCCO vs ...