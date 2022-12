Regionali Lazio | Conte | “Pd si tenga stretto D’Amato e buona fortuna”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – La possibilità di trovare alla fine un accordo con il Pd per le“non vale per il, se parliamo del Pd. Perché quando abbiamo posto dei temi, il risultato è che il giorno dopo si è detto ‘noi andiamo su’. Noi abbiamo parlato dinuti e programmi e loro hanno risposto con un candidato blindato. Bene, se lono”. Così il leader del M5S Giuseppe, oggi a Milano, presso l’Opera Cardinal Ferrari. Per quanto riguarda la Lombardia “abbiamo lanciato dei punti fermi, c’è stato un primo incontro e si sta continuando – ha detto– Non ci può essere nessun dialogo con nessuna forza che non condivida quelli che per noi sono punti fermi: fuori la ...