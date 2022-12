(Di martedì 6 dicembre 2022)è tornato. Baffo folto e aria trasognata il personaggio del bravo attore comico inglese Sacha Baron Cohen ha rubato la scena durante la serata di gala deidavanti al presidente Joein persona. Di fronte alle ultime dichiarazioni del cantante americano, «Hitler mi piace, amo il nazismo», il giornalista kazako inventato da Cohen non ha potuto resistere, senza dimenticare la sua preda preferita, «Dove sei?», ha chiesto guardandocon l’aria confusa. Con il tycoon, ex presidente Usa, il buon Cohen ha avuto a che fare nel 2003, quando con il suo alias Ali G, finto gangster che metteva in imbarazzo i personaggi più disparati, tentò di vendere all’imprenditore newyorchese un guanto con cui mangiare il ...

Open

Tra le risate dell'attuale presidente Usa e della first lady Jill,ha poi chiesto "se Vladimir Putin o l'agente nervino" ne sapessero qualcosa. "Kanye West troppo antisemita anche per il ...... con il volto dell'attore diSacha Baron Coen . Da Cosmic Circus si legge: " Sacha Baron Coen ...Marvel Cinematic Universe ma con un ruolo diverso da Quicksilver Il rumor Evan Peters di... Il ritorno di Borat: ai premi Kennedy scambia Biden per Trump e sfotte Kanye West: «Troppo antisemita anche per il Kazakistan»