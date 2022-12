Formia | inaugurato lo sportello per le persone con disabilità

(Di martedì 6 dicembre 2022)– Quella di sabato 3 dicembre è stata una giornata davvero significativa per il Comune di: oltre ad aver rappresentato, infatti, un momento di sensibilizzazione per indirizzare la popolazione ad una maggiore comprensione riguardo i problemi connessi alla, ha visto realizzarsi una serie di iniziative tramite la sinergia creatasi tra il Comune, la Consulta Comunale dellecon, le Associazioni e le Cooperative di settore. In Piazza Municipio è statoloper lache verrà curato dalla Consulta Comunale dellecon. Il Comune die la Consulta hanno deciso di far partire losabato 3 ...

