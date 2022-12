Bari-Pisa | le formazioni ufficiali | sfida tra Antenucci e Torregrossa

FORMAZIONI UFFICIALI: In attesa: In attesaCalcio 2022 - 2023 Serie B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaLa 15ª giornata di Serie B offre come portata principale la sfida del San Nicola tra, il cui fischio d'inizio è programmato ...Quasi due mesi senza vincere ma adesso il Bari deve cambiare marcia e tornare al successo. Bari-Pisa può essere l’occasione giusta in un San Nicola gremito per la 15^ giornata di Serie B. Da una parte ...Torna in campo davanti al proprio pubblico il Bari. Missione riscatto contro il Pisa: mister Mignani dovrà fare a meno degli indisponibili Ricci, Cheddira e Ceter, a disposizione tutti ...