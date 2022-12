Napoli | il report della seduta di allenamento mattutina ad Antalya

- La SSCsi allena ad Antalya in Turchia per la ripresa della forma fisica in vista del resto della stagione. Intanto, arrivano novità importanti daldel club azzurro: CalcioNapoli24.it è stato ......lassù diventa ora Sei solo un segno in più Glicine Senza lacrime Autunno + Limite Sono solo parole Macumba Hula - Hoop Vuoto a perdere BIS Macumba Ti amo e non lo so dire IL TOUR 05 dic 2022- ...Il ritiro in Turchia continua e la SSC Napoli ha da poco pubblicato il report della seduta di allenamento mattutina ad Antalya. La SSC Napoli ha pubblicato il report della seduta di allenamento ...Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra mentre il gruppo dei portieri, dopo il circuito in palestra, si è spostato in campo, ...