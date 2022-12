Covid | l' indice Rt sale ancora | da 1 | 04 a 1 | 14

di contagio Rt in crescita e incidenza stabile. Con tre regioni a rischio alto. Questi i dati ... L'incidenza dei casi di- 19 è invece stabile e pari a 386 per 100 mila abitanti (rispetto ...L'Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso dell'1,59%, borsa Shanghai negativa ... A pesare sull'azionario asiatico, è l'incertezza sulle modifiche alla politica Zeroche il ...Si arresta la corsa del virus. L'incidenza è stabile a 386 ogni 100.000 abitanti rispetto ai 388 della precedente rilevazione. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono in crescita le terapie i ...Ecco i dati principali emersi dalla Cabina di Regia dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute in relazione all'andamento della pandemia di Covid-19 in Italia ... L’Rt, l’indice di ...