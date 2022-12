Juventus | il caso si allarga | Spuntano squadre di Serie A Ecco chi sono

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilsia tutta laA come aveva detto Gabriele Gravina numero uno della FIGC:altri due club. Il GIP di Torino a rinviato a giudizio tutti i vertici dimissionari della, il terremoto però rischia dio coinvolgere anche altri club diA. Secondo quanto riporta il quotidiano Libero nel mirino sarebbero finite Atalanta e Genoa:, ilsi: “Voci su altre duediA” “Latrema per ilplusvalenze, ma anche in Italia potrebbero essere interessati anche altreitaliane come Atalanta e Genoa. Sia i bergamaschi che i liguri hanno fatto affari di ...

Tuttosport

Anche la UEFA apre un'indagine sulla, allo scopo di comprendere se siano state commesse delle irregolarità in bilancio negli ... Come neldella riapertura dell'indagine da parte della ...Sede Uefa ©LaPresseA rischio, in questo, è il 'Settlement Agreement' chee Uefa avevano concordato ufficialmente lo scorso 23 agosto, 'sulla base delle informazioni finanziarie ... Juventus, caso plusvalenze: la Uefa apre un'indagine In occasione del dodicesimo compleanno di Radio Sportiva, l'emittente ha intervistato Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Ecco un paio di stralci delle parole del ...La UEFA ha annunciato l'inizio delle indagini per presunte violazioni del Fair Play Finanziario da parte del club bianconero ...