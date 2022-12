“Capiva tutto al volo e poi…” L’ex prof della Meloni ricorda il passato del premier

Orizzonte Scuola

La grammatica non era perfetta, ma comunque si. Lei è un po' più brava di Damiano: voto tra ... Non è delconfident. La grammatica è andata bene, ma non ha messo la 's' al plurale quando ...è iniziato quando ha deciso di recarsi presso il municipio del suo paese per ottenere una ... Alla fine è riuscita a contattarlo, " ma sembrava spaesato noncosa stesse accadendo. Faceva ... Meloni prese il massimo alla maturità, il suo prof: “Da studentessa capiva tutto al volo e poi approfondiva, era eccellente” Sara ha scelto di raccontare la sua storia a Fanpage.it, in occasione della Giornata mondiale della lotta all’Aids: “Per me la diagnosi ...