Zuppa di Porro 30 novembre 2022

(Di mercoledì 30 novembre 2022)di. manovra corsa contro il tempo, Per gli stampisti mattarella contro manovra pro evasori, e su stessa libea Cerasa. Rapisarda, mattarella appoggia misure. Calenda e Meloni, sallusti scrive: non vi fidate. Il giornale attenzione ai tempi Pnrr dicono Salvini e Fitto. Previdenza chi paga con la manovar, i due milioni di minimi che si beccano la rivalutazione. Ipocrisia tedesca i loro giocatori con le bucche cucite e il governo che fa accordo su gnl. Il gran casino Juve. Le scule saranno deserte per Mesaggero. Sanità in cima alla Repubblica. Oddio la lezioncina della parrochietta e della Murgia alla meloni e il pezzo su Casamicciola del Mattino. Congresso Pd, ci voleva il domani #rassegnastampa30nov