Ultime Notizie – Decreto rave | governo modifica il testo | cosa cambia

(Di mercoledì 30 novembre 2022)ildella norma anti-con l’emendamento del, che ora sembra tenere fuori dall’ipotesi di reato manifestazioni studentesche e altre iniziative pubbliche. L’emendamento dell’esecutivo limita infatti il reato a “chiunque organizza e promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento”. Inoltre, neldell’esecutivo si prevede la “reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000”, quando dall’invasione “deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Trovate tutte lesulla serie tv di Netflix nella nostra scheda . Ucraina ultime notizie. Von der Leyen, creeremo tribunale speciale per i crimini della Russia (ANSA) - BRUXELLES, 30 NOV - La Commissione Ue lancia la rivoluzione del packaging e punta sul riuso e il 'vuoto a rendere' per bottiglie di plastica e lattine in alluminio. L'obiettivo è ridurre i ...(Teleborsa) - Aumentano le scorte di magazzino negli Stati Uniti. Nel mese di ottobre 2022, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrato una crescita dello 0,8% a 925,8 ...