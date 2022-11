Trento-ZAKSA Kedzierzyn-Kozle oggi in tv | Champions League volley | orario | dove vederla | programma | streaming

(Di martedì 29 novembre 2022)martedì 29 novembre (ore 20.30) si gioca, match valido per la fase a gironi della2022-2023 dimaschile. Si tratta della grande rivincita delle ultime due finali della massima competizione europea, vinte dalla compagine polacca in entrambi i casi. I dolomitici cercheranno di frenare i Campioni d’Europa di fronte al proprio pubblico, provando a vincere quello che è a tutti gli effetti lo scontro diretto che vale un grosso pezzo del primo posto in classifica. Gli uomini di coach Angelo Lorenzetti non stanno attraversando un buon momento di forma, in campionato hanno perso contro Milano e sembrano avere le polveri un po’ magnate. Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matey Kaziyski e compagni ...

... Perugia ai tedeschi del Dueren, mentre la Blm Group Arena diospiterà il re - match della scorsa SuperFinal, tra Trentino Itas e i polacchi dello. CEV Champions League 2023 " Pool ......quindi nelle condizioni migliori possibili di classifica al confronto con i polacchi dello... Lavia e Lisinac provano a tenerein scia (19 - 16) ma nel finale i cechi non regalano nulla e ...CEV Champions League in scena per la seconda volta in questa stagione alla BLM Group Arena: martedì 29 novembre l'impianto in via Fersina a Trento ospiterà il ...Ancora una contro l'altra con la rete "europea" in mezzo. Itas e Zaksa sono ancvora rivali in Champions League, come nelle ultime due finali, ma l'incontro di domani vale solo per il terzo turno della ...