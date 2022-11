Caso Soumahoro | la suocera ammette | «Non abbiamo pagato gli stipendi»

(Di martedì 29 novembre 2022) Marie Therese Mukamitsindo dinanzi alla commissione dell’ispettorato del lavoro di Latina: «Eravamo in difficoltà». Accordo raggiunto per ripagare tre ex dipendenti che hanno fatto vertenza

... don Biancalani, Mimmo Lucano, buon ultimo Aboubakar, clamorosodi allucinazione collettiva. Ma non era un abbaglio: non sapevano i demiurghi dei retroscena di questo populista dei ...GUARDA QUI IL VIDEO DI STRISCIA LA NOTIZIA SULDEL LIBRO DISalvatore Dama per 'Libero Quotidiano' Aboubakarconcita de gregorio libro umanita in rivolta Non è tuttoquello che luccica. Partiamo dalla vicenda ...Il caso Soumahoro, in cui i ruoli degli sfruttati e degli sfruttatori, dei benefattori e dei caporali, possono invertirsi, descrive l'ossessività con cui la sinistra italiana si schiera sempre per alc ...Alla fine la suocera del deputato Soumahoro lo ha ammesso: "Ad una lavoratrice non sono stati pagati stipendi per due anni".