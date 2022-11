Luis Enrique e la frase sulla figlia Xana che ha emozionato il mondo

DOHA (QATAR) - Commissario tecnico di una convincente Spagna ai Mondiali in Qatar , dove ha deciso a sorpresa e con successo di vestire anche i panni dello 'streamer' ,ha commosso il mondo dopo il match pareggiato contro la Germania nella seconda giornata del Gruppo ...... né si candidano a rivestire un ruolo chiave nel percorso in Qatar della squadra di, che comunque grazie al secondo sigillo consecutivo dell'ex juventino ha strappato un prezioso ...Una passeggiata in bicicletta lungo le strade del Qatar dove la sua Spagna è impegnata nei Mondiali. Ma il pensiero dell’allenatore delle Furie ...A tre anni dalla morte per una rara malattia il ct della Spagna ha ricordato la sua bambina, che avrebbe compiuto 13 anni proprio nel giorno della sfida pareggiata con la Germania ...