Aiello | il nuovo singolo è Domano torno | da oggi in presave

(Di lunedì 28 novembre 2022) Ildisi intitola Domani, l’inizio di unpercorso artistico per il cantautore calabreseha la capacità di raccontare la malinconia in un modo unico, strappando un sorriso, ma facendo anche riflettere, grazie all’intensità del suo timbro vocale e alla delicatezza con cui descrive certi attimi. Lo fa anche questa volta con ilDomani(Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da BRAIL e fuori ovunque venerdì 2 dicembre. Attivi il pre-save e il pre-add al seguente link: https://bit.ly/3V1L9FH. Già dalla prima nota l’ascoltatore riesce a farsi trasportare dalle parole del cantautore, immedesimandosi totalmente con i sentimenti, i dubbi, l’indecisione e i ricordi che in qualche ...

