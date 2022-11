Guerra in Ucraina | news in diretta Kiev | Russia prepara mobilitazione segreta

(Di domenica 27 novembre 2022) Secondo lo stato maggiore ucraino la nuova ondata 'scatterà il 10 dicembre'. L'indiscrezione: Putin prevede di perdere 100mila soldati entro primavera. Aluce e riscaldamento tornati in quasi ...

Secondo lo stato maggiore ucraino la nuova ondata 'scatterà il 10 dicembre'. L'indiscrezione: Putin prevede di perdere 100mila soldati entro primavera. A Kiev luce e riscaldamento tornati in quasi ...L'improvvisa morte del ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei, avvenuta lo scorso 26 novembre, è l'ennesimo mistero sullo sfondo dellain. Il sessantacinquenne Makei non era malato e solo tre giorni prima della morte aveva preso parte a un summit sulla sicurezza fra gli stati dell'ex - Urss rimasti fedeli a Mosca. ...Secondo lo stato maggiore ucraino la nuova ondata "scatterà il 10 dicembre". L'indiscrezione: Putin prevede di perdere 100mila soldati entro primavera. A Kiev luce e riscaldamento tornati in quasi tut ...Dichiarazioni sulla Seconda Guerra Mondiale, Carlo Calenda attacca Giuseppe Conte: "Credo sia solo becera ignoranza. Una caratteristica dei qualunquisti" ...