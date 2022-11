Serie B | posticipo | largo successo del Maccan Prata | è di nuovo secondo

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il match clou della settima giornata del girone A diB premia un Avis Isola dominante 5-2 sul campo dell’Elmas e sempre in testa a punteggio pieno, insieme al Città di Sestu, ok 7-2 nella sfida tutta sarda contro il C’è Chi Ciak. Nel girone B comanda sempre il Bissuola (6-2 ai danni del Miti Vicinalis), ilPrat s’impone 11-3 ai danni del Futsal Atesina nele contro sorpassa subito il Cornedo (4-1 all’Isola 5), tornando alposto. Sette gol per sette successi di fila: Sangio sempre al comando del girone C, con due punti di vantaggio sul Bologna (8-2 alla Balca Poggese), tre sull’OR Reggio Emilia che si riscatta contro l’Atlante Grosseto, producendo un autentico buco con il resto del gruppo. Sorprese nel girone D dove ora c’è una coppia di capolista che non vincono (entrambe) nella settima ...