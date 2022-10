Monza | droga | maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio | due uomini rimpatriati

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Milano, 22 ott. (Adnkronos) - Due cittadini extracomunitari, irregolari sul territorio italiano, sono stati raggiunti da altrettanti provvedimenti di espulsione, eseguiti dal questore della provincia die della Brianza Marco Odorisio. Si tratta di un 39enne tunisino, in Italia dal 2006 e di un 21enne albanese, irregolarmente presente in Italia dal 2020. Il primo è stato rintracciato sul territorio italiano lo scorso 20 ottobre a Limbiate a seguito di un controllo in un albergo. L'uomo aveva esibito un passaporto con una foto che non corrispondeva a lui: sottoposto a un controllo più approfondito, si è scoperto che a suo carico risultavano numerosi e gravi precedenti penali. Oltre ad aver violato le norme sull'immigrazione per essere clandestinamente presente in Italia, l'uomo si era reso più volte responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti: nel 2008 era ...