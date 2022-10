Real Madrid | Ancelotti difende Benzema VIDEO

Sono 8 le vittorie di Mourinho, contro le 4 del cileno; dunque abbiamo anche 3 pareggi, e vale la pena dire che i due si sono affrontati nella Liga (Malaga) nelle stagioni 2011 - 2012 e ...I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 1 - 1 contro ile sono quarto con 13 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Maiorca e sono ...Numero eccezionale di Vinicius in occasione della sfida di Champions vinta con il Real Madrid contro lo Shakhtar ...La società bianconera starebbe valutando l'arrivo dello spagnolo, in scadenza di contratto con il Real a fine stagione ...