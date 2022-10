In azione il sottomarino atomico russo Belgorod: l'allarme della Nato. 'Può creare tsunami radioattivo' (Di domenica 2 ottobre 2022) Il sommergibile a propulsione nucleare russo K - 329 Belgorod si muove nei mari artici e c'è il sospetto che la sua missione sia testare il missile - siluro Poseidon, capace di portare testate ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) Il sommergibile a propulsione nucleareK - 329si muove nei mari artici e c'è il sospetto che la sua missione sia testare il missile - siluro Poseidon, capace di portare testate ...

guerraucrainait : Ucraina, la diretta - 'Allerta Nato per il sottomarino russo Belgorod in azione'. Austin 'incoraggiato' dalla ricon… - maaniballi : RT @andreacantelmo8: Allerta #Nato: in azione il sottomarino russo Belgorod. C'è il sospetto che stia per sperimentare nell'area del Mare d… - andreacantelmo8 : Allerta #Nato: in azione il sottomarino russo Belgorod. C'è il sospetto che stia per sperimentare nell'area del Mar… - leggoit : In azione il sottomarino atomico russo Belgorod: l'allarme della Nato. «Può creare tsunami radioattivo» - leggoit : In azione il sottomarino atomico russo Belgorod: l'allarme della Nato. «Può creare tsunami radioattivo» -