Zelensky si congratula con Meloni e chiede il sostegno dell'Italia. La risposta della leader: «Puoi contare su di noi»

A poche ore dalla vittoria del centrodestra e di Fratelli d'Italia alle urne del 25 settembre, Giorgia Meloni riceve i complimenti anche del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Congratulazioni a lei e al suo partito per la vittoria. Apprezziamo il sostegno costante dell'Italia all'Ucraina nella lotta contro l'aggressione russa», ha scritto su Twitter. «Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano». La leader di Fratelli d'Italia non ha tardato a rispondere utilizzando sempre la stessa piattaforma social. Le parole scelte dalla possibile nuova premier italiana sono di rassicurazione: «Caro Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede».

