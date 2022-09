Paura sul volo Milano-Napoli, aereo costretto all’atterraggio d’emergenza a Bari (Di lunedì 26 settembre 2022) Attimi di terrore sul volo Milano-Napoli operato da Easyjet. L’aereo infatti è stato colpito da un fulmine e in accordo con le torri di controllo è stato dirottato su Bari. A parte la grande Paura per i novanta passeggeri, non si registrano ferito: tutti illesi dopo l’atterraggio d’emergenza. Il veivolo, decollato da Milano, sarebbe dovuto atterrare in serata all’aeroporto di Napoli Capodichino. Poi d’un tratto il fulmine che ha compromesso la possibilità di continuare a volare in sicurezza dopo aver danneggiato l’ala. A quel punto il comandante, in accordo con le torri di controllo, ha scelto l’aeroporto di Bari per l’atterraggio d’emergenza. L’atterraggio è andato a buon fine e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) Attimi di terrore suloperato da Easyjet. L’infatti è stato colpito da un fulmine e in accordo con le torri di controllo è stato dirottato su. A parte la grandeper i novanta passeggeri, non si registrano ferito: tutti illesi dopo l’atterraggio. Il vei, decollato da, sarebbe dovuto atterrare in serata all’aeroporto diCapodichino. Poi d’un tratto il fulmine che ha compromesso la possibilità di continuare a volare in sicurezza dopo aver danneggiato l’ala. A quel punto il comandante, in accordo con le torri di controllo, ha scelto l’aeroporto diper l’atterraggio. L’atterraggio è andato a buon fine e ...

