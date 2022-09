Giorgia Meloni premier: le prossime tappe per il nuovo governo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Le elezioni del 25 settembre dicono che il centrodestra ha vinto le elezioni. E che Fratelli d’Italia è il primo partito della coalizione. E con un risultato che supera il 25% Giorgia Meloni si avvia a diventare presidente del Consiglio: la prima donna in Italia. Quali saranno le prossime tappe verso Palazzo Chigi? Il percorso passa prima di tutto per la certificazione dei risultati elettorali. Mentre il percorso di formazione del nuovo governo di solito occupa tra le 4 e le 12 settimane dalla convocazione delle nuove camere. Prima arriveranno le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre i primi dossier sul tavolo dell’esecutivo sono apicali: la Cgia di Mestre ha calcolato che l’esecutivo deve trovare 40 ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022) Ledel 25 settembre dicono che ilha vinto le. E che Fratelli d’Italia è il primo partito della coalizione. E con un risultato che supera il 25%si avvia a diventare presidente del Consiglio: la prima donna in Italia. Quali saranno leverso Palazzo Chigi? Il percorso passa prima di tutto per la certificazione dei risultati elettorali. Mentre il percorso di formazione deldi solito occupa tra le 4 e le 12 settimane dalla convocazione delle nuove camere. Prima arriveranno le consultazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre i primi dossier sul tavolo dell’esecutivo sono apicali: la Cgia di Mestre ha calcolato che l’esecutivo deve trovare 40 ...

