Il centrodestra vuole il blocco navale? | Un tempo Berlusconi reagiva così – VIDEO (Di martedì 20 settembre 2022) In queste settimane di campagna elettorale che conducono al voto di domenica 25 settembre uno dei temi maggiormente dibattuti è quello riguardante l’accoglienza dei migranti. Come noto centrosinistra e centrodestra hanno idee molto diverse in merito. Se da una parte il Partito Democratico e le forze di sinistra continuano a sostenere la necessità di aiuti nei confronti delle popolazioni che fuggono dai loro Paesi per cercare condizioni di vita migliori, avanzando la proposta di abolizione della Bossi-Fini e di un sistema europeo che possa gestire al meglio i flussi migratori. Dall’altra, Lega e Fratelli d’Italia hanno ricominciato a battere forte sull’emergenza migranti e sul numero di sbarchi aumentato in questi ultimi mesi. Una campagna talmente serrata da far arrivare Giorgia Meloni a sostenere la necessità di un blocco ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 20 settembre 2022) In queste settimane di campagna elettorale che conducono al voto di domenica 25 settembre uno dei temi maggiormente dibattuti è quello riguardante l’accoglienza dei migranti. Come noto centrosinistra ehanno idee molto diverse in merito. Se da una parte il Partito Democratico e le forze di sinistra continuano a sostenere la necessità di aiuti nei confronti delle popolazioni che fuggono dai loro Paesi per cercare condizioni di vita migliori, avanzando la proposta di abolizione della Bossi-Fini e di un sistema europeo che possa gestire al meglio i flussi migratori. Dall’altra, Lega e Fratelli d’Italia hanno ricominciato a battere forte sull’emergenza migranti e sul numero di sbarchi aumentato in questi ultimi mesi. Una campagna talmente serrata da far arrivare Giorgia Meloni a sostenere la necessità di un...

