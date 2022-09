Le migliori pizzerie del mondo (Di giovedì 8 settembre 2022) Non uno ma due: I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, sono . Sì due indirizzi, ex aequo, per la prima volta in cima alla 50 Top Pizza World, la classifica appena presentata a Napoli ormai diventata appuntamento fisso per fare il punto su cosa cuoce nei forni dei grandi artigiani dell’impasto, della cottura, e non solo, perché ormai i pizzaioli sono considerati veri innovatori della cucina. E in effetti c’è un altro innovatore al terzo posto della classifica del: Peppe Pizzeria di Giuseppe Cutraro, a Parigi. Sì, un altro nome noto per gli appassionati che seguono questa lista e amano la buona pizza. Così come Francesco Martucci, in cima alla 50 top World (oltre che alla 50 Top Italy) per 5 anni consecutivi, e Mangieri che si è guadagnato il primo posto nella 50 Top Usa 2022, Giuseppe Curaro si è appena guadagnato il podio ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 settembre 2022) Non uno ma due: I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, e Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, sono . Sì due indirizzi, ex aequo, per la prima volta in cima alla 50 Top Pizza World, la classifica appena presentata a Napoli ormai diventata appuntamento fisso per fare il punto su cosa cuoce nei forni dei grandi artigiani dell’impasto, della cottura, e non solo, perché ormai i pizzaioli sono considerati veri innovatori della cucina. E in effetti c’è un altro innovatore al terzo posto della classifica del: Peppe Pizzeria di Giuseppe Cutraro, a Parigi. Sì, un altro nome noto per gli appassionati che seguono questa lista e amano la buona pizza. Così come Francesco Martucci, in cima alla 50 top World (oltre che alla 50 Top Italy) per 5 anni consecutivi, e Mangieri che si è guadagnato il primo posto nella 50 Top Usa 2022, Giuseppe Curaro si è appena guadagnato il podio ...

