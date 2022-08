Calendario Europei atletica oggi: orari 20 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 20 agosto 2022) oggi sabato 20 agosto va in scena la sesta giornata di gare agli Europei 2022 di atletica leggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Si sogna in grande con Massimo Stano nella 20 km di marcia: il Campione Olimpico torna sulla distanza del trionfo a Tokyo dopo aver vinto i Mondiali sulla 35 km, l’azzurro insegue l’ennesima magia. Valentina Trapletti proverà a ben figurare nella prova femminile. In serata la 4×400 maschile cercherà di togliersi qualche soddisfazioni, al pari delle tre azzurre impegnate nelle batterie dei 100 ostacoli. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)sabato 20va in scena la sesta giornata di gare agli2022 dileggera. L’Italia vuole essere grande protagonista a Monaco (Germania). Si sogna in grande con Massimo Stano nella 20 km di marcia: il Campione Olimpico torna sulla distanza del trionfo a Tokyo dopo aver vinto i Mondiali sulla 35 km, l’azzurro insegue l’ennesima magia. Valentina Trapletti proverà a ben figurare nella prova femminile. In serata la 4×400 maschile cercherà di togliersi qualche soddisfazioni, al pari delle tre azzurre impegnate nelle batterie dei 100 ostacoli. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, tutti gli, gliin, il palinsesto tv edisabato ...

