Un video ha incastrato moglie e due figli del panettiere ucciso e fatto a pezzi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Aveva denunciato la scomparsa del marito il 30 luglio scorso, ma quella versione non aveva convinto i carabinieri che hanno avviato le indagini ricostruendo che il panettiere Ciro Palmieri era stato ucciso in casa, a Giffoni Valle Piana (Salerno). Questa mattina i militari dell'Arma della Stazione di Giffoni Valle Piana e della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno e dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Salerno nei confronti della moglie di Palmieri, Monica Milite, e dei figli, Massimiliano e un altro di 15 anni. A loro, gli inquirenti contestano a vario titolo i reati di omicidio volontario aggravato anche dalla crudeltà dell'azione e di occultamento di cadavere. L'indagine ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Aveva denunciato la scomparsa del marito il 30 luglio scorso, ma quella versione non aveva convinto i carabinieri che hanno avviato le indagini ricostruendo che ilCiro Palmieri era statoin casa, a Giffoni Valle Piana (Salerno). Questa mattina i militari dell'Arma della Stazione di Giffoni Valle Piana e della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno e dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Salerno nei confronti delladi Palmieri, Monica Milite, e dei, Massimiliano e un altro di 15 anni. A loro, gli inquirenti contestano a vario titolo i reati di omicidio volontario aggravato anche dalla crudeltà dell'azione e di occultamento di cadavere. L'indagine ...

taemeralds : Gli unici legati più che dal filo rosso, da un bottone di una camicia incastrato nei capelli ?? - taebearborahae : Il bottoncino che si è incastrato nei capelli di tae ?? - stopwoooork : appena uscito dall'ospedale e già in arresto perchè incastrato qui pretendiamo un attimo di pace - tobiamc : RT @TgrRai: #Maltempo in #Toscana, due morti e diversi feriti, di cui uno grave. Le vittime si sono registrate a Sorbano del Giudice (#Lucc… - ErasmoDAngelis : RT @TgrRai: #Maltempo in #Toscana, due morti e diversi feriti, di cui uno grave. Le vittime si sono registrate a Sorbano del Giudice (#Lucc… -