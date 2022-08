Giudice Usa verso diffusione parte mandato perquisizione Trump (Di venerdì 19 agosto 2022) Il magistrato americano Bruce Reinhart ha iniziato una procedura che potrebbe portare alla pubblicazione almeno parziale del mandato con cui l'Fbi ha proceduto alla perquisizione della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Secondo quanto riporta la Cnn, il Giudice ha intenzione di ascoltare di nuovo i funzionari del Dipartimento di Giustizia per verificare entro che misura gli inquirenti ritengono la segretezza essenziale per l'indagine in corso.Successivamente, secondo il sito dell'emittente americana, il mandato potrebbe essere reso pubblico ma in una versione parzialmente censurata da "omissis". "Non sono disposto a ritenere che l'affidavit (il mandato, ndr) debba essere totalmente segretato", ha detto Reinhart, che ha aggiunto che alcune parti del ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 19 agosto 2022) Il magistrato americano Bruce Reinhart ha iniziato una procedura che potrebbe portare alla pubblicazione almeno parziale delcon cui l'Fbi ha proceduto alladella residenza di Donalda Mar-a-Lago, in Florida. Secondo quanto riporta la Cnn, ilha intenzione di ascoltare di nuovo i funzionari del Dipartimento di Giustizia per verificare entro che misura gli inquirenti ritengono la segretezza essenziale per l'indagine in corso.Successivamente, secondo il sito dell'emittente americana, ilpotrebbe essere reso pubblico ma in una versione parzialmente censurata da "omissis". "Non sono disposto a ritenere che l'affidavit (il, ndr) debba essere totalmente segretato", ha detto Reinhart, che ha aggiunto che alcune parti del ...

