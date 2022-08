Roma, Tiago Pinto a lavoro per piazzare gli esuberi… poi tutto su Belotti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Oggi potrebbe essere una giornata importante in casa Roma, Tiago Pinto è a Milano per provare a piazzare gli esuberi e far spazio a Belotti Oggi potrebbe essere una giornata importante in casa Roma, Tiago Pinto è a Milano per provare a piazzare gli esuberi e far spazio a Belotti. Nella lista dei partenti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero Shomurodov, Afena Gyan e Kluivert. Il primo piace al Bologna, ma ancora non si è riusciti a trovare la quadratura. Il classe 2003 è in orbita Salernitana, che però avendo chiuso per Dia ora attende nuove situazioni di mercato. Poi c’è l’olandese, dopo il prestito in Ligue 1 della scorsa stagione non farà parte del progetto giallorosso. E ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Oggi potrebbe essere una giornata importante in casaè a Milano per provare agli esuberi e far spazio aOggi potrebbe essere una giornata importante in casaè a Milano per provare agli esuberi e far spazio a. Nella lista dei partenti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero Shomurodov, Afena Gyan e Kluivert. Il primo piace al Bologna, ma ancora non si è riusciti a trovare la quadratura. Il classe 2003 è in orbita Salernitana, che però avendo chiuso per Dia ora attende nuove situazioni di mercato. Poi c’è l’olandese, dopo il prestito in Ligue 1 della scorsa stagione non farà parte del progetto giallorosso. E ...

