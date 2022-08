Il ritorno di Marcell Jacobs | un fulmine azzurro nella notte bavarese

Leggi su agi

(Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Trecentottanta giorni dopo, ildi. Unsotto l'Olympiaturm che corre in 9"95 e vince l'oro europeo dei 100 metri, la gara più corta, più breve, più emozionante, più incerta fino all'ultimo centimetro dell'atletica leggera.ha vinto perché ha imposto la legge del più forte., secondo italiano della storia a vincere il titolo continentale dopo la leggenda Pietro Mennea nel 1978 a Praga quando esisteva ancora la Cecoslovacchia, l'Unione Sovietica e la Germania era divisa in due. Dall'oro olimpico di Tokyo con quello sprint concluso dopo 9"80 sono trascorsi 380 giorni, poco più di un anno. In mezzo tante cose, sicuramente troppe come la serie ...