Elezioni, Pd: dopo le esclusioni eccellenti dalle liste sale la protesta contro Letta (Di martedì 16 agosto 2022) Le proteste dei big esclusi dalle liste elettorali. Marcucci nel collegio di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 agosto 2022) Le proteste dei big esclusielettorali. Marcucci nel collegio di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post.

CarloCalenda : Se non ci fosse il #Terzopolo le elezioni sarebbero la ripetizione in peggio degli ultimi trent’anni. Destra sempre… - gparagone : In Italia i salari sono tra quelli cresciuti meno dopo l'entrata nell'Euro. Solamente adesso, con le #elezioni all… - Rinaldi_euro : A Carlè lassa perde perché dopo lo scherzetto al PD se Letta ti incontra te mena! Elezioni, l'appello di Calenda a… - azzara96 : RT @lastoriadioggi: 16 agosto ‘24 nel bosco del comune di Riano venne ritrovato il cadavere di Giacomo Matteotti, segretario del Partito So… - Massimiliana21 : RT @gbarbacetto: Il programma di @CarloCalenda: perdere le elezioni e sperare che sei mesi dopo la vittoria di @GiorgiaMeloni scocchi, chis… -