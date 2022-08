“Mi ha tradita”, Carlo Conti ci ricasca: matrimonio spezzato in due | L’amante è famosissima (Di lunedì 15 agosto 2022) Carlo Conti è uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana, ma come tutte le persone nasconde qualche segreto che prima o poi emerge e crea ferite. Carlo Conti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e volto Rai di successo. Come per tutti i vip, la sua vita privata è sotto la lente di ingrandimento e ci sono alcuni segreti che sarebbe stato meglio non rivelare. Conti è stato sposato con Francesca Vaccaro, costumista di successo che ha sempre svolto uno stile di vita riservato e fuori dal gossip. Eppure qualcosa ha rotto tutto e il segreto emerso ha scosso le loro anime. Carlo Conti professionista di successo Il grandissimo conduttore Rai, Carlo Conti, rappresenta oramai una sicurezza ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 agosto 2022)è uno dei protagonisti indiscussi della televisione italiana, ma come tutte le persone nasconde qualche segreto che prima o poi emerge e crea ferite.è uno dei conduttori più amati della televisione italiana e volto Rai di successo. Come per tutti i vip, la sua vita privata è sotto la lente di ingrandimento e ci sono alcuni segreti che sarebbe stato meglio non rivelare.è stato sposato con Francesca Vaccaro, costumista di successo che ha sempre svolto uno stile di vita riservato e fuori dal gossip. Eppure qualcosa ha rotto tutto e il segreto emerso ha scosso le loro anime.professionista di successo Il grandissimo conduttore Rai,, rappresenta oramai una sicurezza ...

