L’Atalanta cerca sé stessa sul campo amico di Genova (Di sabato 13 agosto 2022) A guardare le statistiche c’è da toccar ferro, sperando che si ripetano i precedenti favorevoli delL’Atalanta sul campo della Sampdoria, cioè tre vittorie e uno 0-0 nelle ultime quattro partite e, se non bastassero, le quattro vittorie su quattro delL’Atalanta negli ultimi esordi in Serie A, mentre la Sampdoria fa proprio il contrario, cioè quattro sconfitte su quattro alla prima giornata. E per trovare l’ultimo successo blucerchiato sui bergamaschi a Marassi bisogna risalire al 2017-18, quando fu un certo Duvàn Zapata, allora con i liguri, a pareggiare il gol iniziale di Cristante, poi Caprari e Linetty fissarono il 3-1. L’anno scorso invece, risultato ribaltato a favore dei nerazzurri: dopo la rete di Caputo, autogol di Askilsen, poi il solito Zapata e al 95? Ilicic. Siamo partiti dai numeri, che solitamente vanno in coda tanto per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 agosto 2022) A guardare le statistiche c’è da toccar ferro, sperando che si ripetano i precedenti favorevoli delsuldella Sampdoria, cioè tre vittorie e uno 0-0 nelle ultime quattro partite e, se non bastassero, le quattro vittorie su quattro delnegli ultimi esordi in Serie A, mentre la Sampdoria fa proprio il contrario, cioè quattro sconfitte su quattro alla prima giornata. E per trovare l’ultimo successo blucerchiato sui bergamaschi a Marassi bisogna risalire al 2017-18, quando fu un certo Duvàn Zapata, allora con i liguri, a pareggiare il gol iniziale di Cristante, poi Caprari e Linetty fissarono il 3-1. L’anno scorso invece, risultato ribaltato a favore dei nerazzurri: dopo la rete di Caputo, autogol di Askilsen, poi il solito Zapata e al 95? Ilicic. Siamo partiti dai numeri, che solitamente vanno in coda tanto per ...

