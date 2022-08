Il Grande Sogno di Berlusconi rischia di diventare l’incubo di Meloni (Di sabato 13 agosto 2022) Silvio Berlusconi inchioda l’Italia a un eterno passato fatto di sorprese, burlesque, assalti ai tribunali, deputati di giorno che si trasformano in avvocati nel pomeriggio, telefonate in questura per liberare la “nipote” di Mubarak, weekend passati nelle dacie di Vladimir Putin, Marcello Dell’Utri, Cesare Previti, fino alla sua vittima finale (Mario Draghi). Ventotto anni dopo la sua discesa in campo, e nove dopo la sua uscita forzata dal Parlamento in seguito a una condanna per frode fiscale, l’Immortale Cavaliere ha fatto un Sogno. Un Grande Sogno. Nulla a che a fare con quello bello del reverendo King. È l’incubo per una parte di italiani e lo è forse anche per Giorgia Meloni, che potrebbe subire la nemesi biblica di voler introdurre nella Costituzione l’elezione popolare del ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 agosto 2022) Silvioinchioda l’Italia a un eterno passato fatto di sorprese, burlesque, assalti ai tribunali, deputati di giorno che si trasformano in avvocati nel pomeriggio, telefonate in questura per liberare la “nipote” di Mubarak, weekend passati nelle dacie di Vladimir Putin, Marcello Dell’Utri, Cesare Previti, fino alla sua vittima finale (Mario Draghi). Ventotto anni dopo la sua discesa in campo, e nove dopo la sua uscita forzata dal Parlamento in seguito a una condanna per frode fiscale, l’Immortale Cavaliere ha fatto un. Un. Nulla a che a fare con quello bello del reverendo King. Èper una parte di italiani e lo è forse anche per Giorgia, che potrebbe subire la nemesi biblica di voler introdurre nella Costituzione l’elezione popolare del ...

