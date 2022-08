Niente Napoli per il centrocampista, l’obiettivo può restare in Serie A (Di venerdì 12 agosto 2022) Antonin Barak potrebbe rimanere all’Hellas Verona. Il centrocampista classe 1994 è stato accostato più volte al Napoli nel corso di questa sessione di calciomercato, ma ora sembrerebbe destinato a restare in gialloblù. Lo riporta L’Arena. Fino a questo momento, nessun club si è mostrato concretamente disponibile a sborsare una somma importante per arrivare al calciatore ceco. L’interesse del Napoli resta, ma prima dovrà eventualmente esserci la cessione di Fabian Ruiz. Il PSG avrebbe offerto 25 milioni per il centrocampista spagnolo del Napoli. Il calciatore azzurro numero 8 ha il contratto in scadenza nel 2023 ed ha rifiutato le proposte della società partenopea relative al rinnovo. Con questi presupposti, quindi, la cessione appare la soluzione migliore per il club, al fine di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Antonin Barak potrebbe rimanere all’Hellas Verona. Ilclasse 1994 è stato accostato più volte alnel corso di questa sessione di calciomercato, ma ora sembrerebbe destinato ain gialloblù. Lo riporta L’Arena. Fino a questo momento, nessun club si è mostrato concretamente disponibile a sborsare una somma importante per arrivare al calciatore ceco. L’interesse delresta, ma prima dovrà eventualmente esserci la cessione di Fabian Ruiz. Il PSG avrebbe offerto 25 milioni per ilspagnolo del. Il calciatore azzurro numero 8 ha il contratto in scadenza nel 2023 ed ha rifiutato le proposte della società partenopea relative al rinnovo. Con questi presupposti, quindi, la cessione appare la soluzione migliore per il club, al fine di ...

