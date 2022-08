Juventus | Bremer rivela | «Io all’Inter? Ho parlato con tante squadre…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il neo difensore dellahadelle trattative che lo hanno visto coinvolto nel corso di questa finestra di calciomercato Gleison, neo difensore della, in una intervista a DAZN hadelle trattative che lo hanno visto coinvolto nel corso di questa finestra di calciomercato. INTER – «Voi giornalisti avetedi più di questo. Io hoconsocietà, magari mi sono avvicinato a un’altra squadra italiana ma non è cambiato tanto. Sapevo di andare via, ma non dove. Sono alla Juve e mi trovo qui». CHIELLINI MI HA DETTO CHE SARO’ IL SUO EREDE – «No, non mi ha detto questo. Mi hae mi ha detto che sono forte: se riesco a fare la metà di quanto fatto alla ...