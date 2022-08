"Non l'ho più sentito": la Gelmini svela un retroscena, cosa è successo col Cav (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria Stella Gelmini torna a parlare del suo addio a Forza Italia e lo fa ai microfoni di Radio24. Il ministro agli Affari Regionali non usa giri di parole e rivela di non aver più avuto contatti con Silvio Berlusconi dopo lo strappo per la caduta del governo Draghi: "Non l'ho più sentito, devo dire che da parte mia la stima e il rispetto verso il presidente Berlusconi rimangono immutati". Poi la stessa Gelmini ha parlato dei motivi che l'hanno spinta a lasciare il partito: "La mia è stata una scelta molto difficile, una scelta sofferta ma inevitabile nel momento in cui Forza Italia ha deciso secondo me inspiegabilmente, e inspiegabilmente anche per molti italiani, di inseguire Salvini, che a sua volta ha paura dei sondaggi che premiano la Meloni. Tutto questo ha portato Forza Italia a togliere l'appoggio all'italiano più illustre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Maria Stellatorna a parlare del suo addio a Forza Italia e lo fa ai microfoni di Radio24. Il ministro agli Affari Regionali non usa giri di parole e rivela di non aver più avuto contatti con Silvio Berlusconi dopo lo strappo per la caduta del governo Draghi: "Non l'ho più, devo dire che da parte mia la stima e il rispetto verso il presidente Berlusconi rimangono immutati". Poi la stessaha parlato dei motivi che l'hanno spinta a lasciare il partito: "La mia è stata una scelta molto difficile, una scelta sofferta ma inevitabile nel momento in cui Forza Italia ha deciso secondo me inspiegabilmente, e inspiegabilmente anche per molti italiani, di inseguire Salvini, che a sua volta ha paura dei sondaggi che premiano la Meloni. Tutto questo ha portato Forza Italia a togliere l'appoggio all'italiano più illustre, ...

