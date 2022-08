“La sinistra imbarca la Cucchi e l’ivoriano”, polemiche per titolo di Libero su Soumahoro. Fratoianni: “Non è l’Alabama degli Anni 30” (Di giovedì 11 agosto 2022) “La sinistra imbarca la Cucchi e l’ivoriano”. Con questo titolo Libero, a pagina 4, presenta i nomi noti inseriti nelle liste per le prossime elezioni del 25 settembre. L’attenzione del quotidiano sembra, però, essere tutta sui candidati di sinistra Italiana/Verdi, ma è il titolo a far discutere. Perché l’ivoriano è in realtà Aboubakar Soumahoro, cittadino italo-ivoriano (in Italia dal 1999) che da Anni si batte come sindacalista per i diritti dei lavoratori sfruttati, in particolare nella filiera agricola, con una lunga carriera di lotta al caporalato. È lui stesso, per primo, a rispondere a quel titolo, a quell’etichetta (“l’ivoriano”), con la quale il quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “Lala”. Con questo, a pagina 4, presenta i nomi noti inseriti nelle liste per le prossime elezioni del 25 settembre. L’attenzione del quotidiano sembra, però, essere tutta sui candidati diItaliana/Verdi, ma è ila far discutere. Perchéè in realtà Aboubakar, cittadino italo-ivoriano (in Italia dal 1999) che dasi batte come sindacalista per i diritti dei lavoratori sfruttati, in particolare nella filiera agricola, con una lunga carriera di lotta al caporalato. È lui stesso, per primo, a rispondere a quel, a quell’etichetta (“”), con la quale il quotidiano ...

