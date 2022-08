Incidente sul lavoro a Roma, precipita nel sottosuolo: complicate le operazioni di soccorso (FOTO) (Di giovedì 11 agosto 2022) Ancora un Incidente sul lavoro a Roma. Questa volta in via Innocenzo XI, al civico 42, dove una persona, per cause ancora da accertare, sarebbe ‘sprofondata’ e caduta in una sorta di voragine, rimanendo incastrata in un tunnel. Incidente sul lavoro in via Innocenzo XI Non è ancora chiara la dinamica perché l’Incidente sul lavoro è avvenuto da poco, intorno alle 12. Al momento, sappiamo che una persona, di cui non sono note le generalità, è rimasta incastrata in un tunnel, dopo essere precipitata in una ‘voragine’. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di estrarre la persona, e i Carabinieri della Stazione Trastevere, che dovranno effettuare i rilievi. E indagare sull’ennesimo Incidente sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) Ancora unsul. Questa volta in via Innocenzo XI, al civico 42, dove una persona, per cause ancora da accertare, sarebbe ‘sprofondata’ e caduta in una sorta di voragine, rimanendo incastrata in un tunnel.sulin via Innocenzo XI Non è ancora chiara la dinamica perché l’sulè avvenuto da poco, intorno alle 12. Al momento, sappiamo che una persona, di cui non sono note le generalità, è rimasta incastrata in un tunnel, dopo essereta in una ‘voragine’. Sul posto i Vigili del Fuoco, che stanno cercando di estrarre la persona, e i Carabinieri della Stazione Trastevere, che dovranno effettuare i rilievi. E indagare sull’ennesimosul ...

