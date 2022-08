Il principe Carlo reggente al posto della Regina? Non accadrà mai!

(Di giovedì 11 agosto 2022) Ilsta pianificando una riorganizzazionemonarchia quando diventerà re. Questa notizia è oramai stata confermata da più fonti vicine alla Famiglia Reale inglese. Si crede da tempo, infatti, che l’erede al trono abbia in mente di creare una monarchia più “snella” quando assumerà la carica di capoRoyal Family. Tra i timori per la saluteElisabetta, ci si chiede: l’erede è vicino ad ottenere la reggenza? Parlando nell’ultimo episodio del Royal Round-Up del Daily Express, il corrispondente reale Richard Palmer ha discusso dei piani delriguardo al suo regno. Oramai è certo che “farà dei tagli” alla lista dei reali senior impegnati attivamente nella Famiglia Reale inglese. C’è una rosa di nomi che ...

Agenzia_Ansa : 'Il principe Carlo accetto' donazioni dai Bin Laden' . Sunday Times: 'Oltre un milione di euro nel 2013' . Clarence… - PieroCiucci : @CarloCalenda @matteorenzi @ItaliaViva @Azione_it Carlo, sei diventato una barzelletta. Finirai anche tu a fare il… - thinkfree_carlo : RT @davcarretta: Il 2 ottobre 2018 Jamal Kashoggi veniva assassinato. Il 2 dicembre 2018 Conte incontra il principe ereditario saudita Mo… - benireiser : @OrtigiaP @VittorioBanti @AittamKr @Lisa90135765 Con una raffinatezza che Principe Carlo, scansati! ?? - VanityFairIt : Secondo un esperto reale il principe non si decideva ad andare all'altare (tanto che la futura moglie era stata rib… -

... costumi, manifesti e fotografie; Casa Museo Schlatter , atelier del pittore misticoAdolfo ... Luogodi cultura europea, Firenze ha attratto artisti, poeti, scrittori di ogni parte del ...... il ritratto, scattato dalla madre Kate Middleton, mostra una grande somiglianza tra George e il padre, ilWilliam, primo figlio didel Galles e della defunta Diana Spencer. ...La sua vita minuto per minuto. E le immagini che la ritraggono autentica come solo lei sapeva essere. Con il marito, con i figli, tra la braccia del suo ultimo amore. Tutto questo (e molto altro) nel ...In onda oggi, 11 agosto, alle 21.20, un documentario che ricostruisce l’incidente che costò la vita a Lady D e Dodi al-Fayed. Un tragico destino o c’è dell’altro