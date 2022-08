Calciomercato Milan – Diallo per la difesa, Onyedika per il centrocampo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Milan è al lavoro per rinforzare la difesa e il centrocampo: i nomi papabili sono quelli di Abdou Diallo e Raphael Odyenika Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ilè al lavoro per rinforzare lae il: i nomi papabili sono quelli di Abdoue Raphael Odyenika

calciomercatoit : ?? - cmdotcom : #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - Gazzetta_it : Tra Onyedika, Sarr e Onana spunta #Santamaria: #Milan, è casting a centrocampo - Giacomobacci2 : RT @MilanNewsit: ESPN - Caos Barcellona, per Kessie e Christensen clausola che permette di liberarsi gratis in caso di mancata registrazion… - korfio : Il #Milan ha trovato il sostituto di #Kessie. È Kessie, via a zero dal #Barcellona. #calciomercato -