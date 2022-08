Juve, ecco Kostic: le news del mercato (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Filip Kostic alla Juventus. La trattativa per portare l’esterno serbo a Torino è in dirittura d’arrivo. La Juve e l’Eintracht Francoforte, secondo le news di mercato, hanno raggiunto un’intesa sul cartellino del giocatore. Il club tedesco, dal proprio profilo Twitter, ha annunciato che Kostic non sarà in campo domani a Helsinki nella sfida per la Supercoppa europea contro il Real Madrid. Kostic, spiega l’Eintracht, sta definendo l’accordo “con un nuovo club”. La Juve, intanto, potrebbe cedere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è nel mirino del Manchester United. L’eventuale partenza del transalpino potrebbe favorire una nuova operazione in entrata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 agosto 2022) (Adnkronos) – Filipallantus. La trattativa per portare l’esterno serbo a Torino è in dirittura d’arrivo. Lae l’Eintracht Francoforte, secondo ledi, hanno raggiunto un’intesa sul cartellino del giocatore. Il club tedesco, dal proprio profilo Twitter, ha annunciato chenon sarà in campo domani a Helsinki nella sfida per la Supercoppa europea contro il Real Madrid., spiega l’Eintracht, sta definendo l’accordo “con un nuovo club”. La, intanto, potrebbe cedere Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è nel mirino del Manchester United. L’eventuale partenza del transalpino potrebbe favorire una nuova operazione in entrata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

