Calciomercato: Eintracht. Kostic verso Juve,non convocato per Supercoppa (Di martedì 9 agosto 2022) "C'è una trattativa molto ben avviata con un altro club", ha spiegato il ds della squadra di Francoforte FRANCOFORTE (GERMANIA) - Filip Kostic a un passo dalla Juve. A confermarlo la mancata ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) "C'è una trattativa molto ben avviata con un altro club", ha spiegato il ds della squadra di Francoforte FRANCOFORTE (GERMANIA) - Filipa un passo dalla. A confermarlo la mancata ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO: @SkySportDE ACCORDO JUVENTUS-EINTRACHT PER KOSTIC. L'ESTERNO POTREBBE ARRIVARE A TORINO GIÀ OGGI… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #JUVENTUS, DISTANZA MINIMA CON L'#EINTRACHT PER #KOSTIC: BALLANO UN PAIO DI MILIONI SU PARTE FIS… - GiovaAlbanese : Distanza ridotta tra la richiesta dell'#Eintracht e l'offerta della #Juventus, ma non c'è ancora accordo definito p… - SportArcaFund : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO: @SkySportDE ACCORDO JUVENTUS-EINTRACHT PER KOSTIC. L'ESTERNO POTREBBE ARRIVARE A TORINO GIÀ OGGI #SkySport… - GreenMidnight1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO: @SkySportDE ACCORDO JUVENTUS-EINTRACHT PER KOSTIC. L'ESTERNO POTREBBE ARRIVARE A TORINO GIÀ OGGI #SkySport… -